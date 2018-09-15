СЭП 23/7 в банках Украины

Предлагаю начать тему и вести "табличку" какие банки начали поддерживать СЭП 23/7, каков регламент и тому подобное. Надеюсь, многим будет интересно какие банки принимают и/или отправляют платежи в нерабочее время и выходные. Просьба копировать исходную таблицу и добавлять/править свою информацию по банкам. юл - юридические лица / ФОП фл - физические лица да? - иногда не проводят Формат предлагаю такой: Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс _______________________________________________________________________ Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?
ol_zy написав:Предлагаю начать тему и вести "табличку" какие банки начали поддерживать СЭП 23/7, каков регламент и тому подобное. Надеюсь, многим будет интересно какие банки принимают и/или отправляют платежи в нерабочее время и выходные. Просьба копировать исходную таблицу и добавлять/править свою информацию по банкам. юл - юридические лица / ФОП фл - физические лица да? - иногда не проводят Формат предлагаю такой: Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс _______________________________________________________________________ Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс _______________________________________________________________________ Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да? Моно-фл (отправка)_____|___да______________________|___да__|___да
ol_zy написав:юл - юридические лица / ФОП фл - физические лица
гадаєте система НБУ СЕП відрізняє ці типи
По привату заметил, что в выходные не ходили СЭПы от юр лица. Строго в пн в альфу приехал. Думал у ФЛ лучше, но судя по ветке привата то и для ФЛ не ходят. Но вечерние СЭПы в привате за 3грн стали только с 1.10.
ol_zy написав:юл - юридические лица / ФОП фл - физические лица
гадаєте система НБУ СЕП відрізняє ці типи
НБУ - не отличает конечно (не сразу понял вашу мысль). А вот банк различает и с разными регламентами отправляет СЭП в НБУ для юл и фл, меня просто интересует как в разных банках в выходные и вечером ходят СЭП для/от юл и фл. Думаю это может быть интересно не только мне.
ПРАВЕКС БАНК зробив перший крок з приєднання до ініціативи НБУ щодо проведення платежів у режимі «23/7». Починаючи з 12 жовтня 2020 року, для клієнтів – юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які мають рахунки в національній валюті в банку та обслуговуються за системою електронного банкінгу PRAVEXBANK BIZ та PRAVEX ONLINE (платежі/перекази), встановлюється новий регламент обробки платежів.
Новий регламент:
операційний час з 09:00 до 17:00; післяопераційний час: з 17:00 до 22:10 – для зовнішніх платежів; з 17:00 до 23:45 – для внутрішніх платежів. новий регламент не розповсюджується на платежі, які потребують перевірок фінансового моніторингу.
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