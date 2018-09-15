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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:34
ol_zy написав:
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|___сб___|___вс
_______________________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|___нет
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|___??
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|___да
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|___да?
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|___да
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___??___|___??
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|___нет
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|___??
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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