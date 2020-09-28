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Декларації і прибутковий
податок: хто і що повинен...

Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:04

Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен...

Пропонуємо до обговорення:
Українці в 2021-му повинні будуть відзвітувати за додатковий прибуток.

Дивися повний текст Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен задекларувати в 2021-му.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:04

бгг.
доход от аренды недвижимости 18%
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20

  konstantin-s написав:бгг.
доход от аренды недвижимости 18%

А що, якщо трохи "підкорегувати" - наприклад, на 1 квартиру - 2%, на 2-гу - 4%, на 3-ю - 8%, а вже починаючи з 4-ї - 18%, з 5-ї - 36% і так далі! :)
От і не будуть чиновники набирати по 10-20-30 квартир!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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