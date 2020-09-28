Українці в 2021-му повинні будуть відзвітувати за додатковий прибуток.
Дивися повний текст Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен задекларувати в 2021-му.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 11:04
Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен задекларувати в 2021-му.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20
А що, якщо трохи "підкорегувати" - наприклад, на 1 квартиру - 2%, на 2-гу - 4%, на 3-ю - 8%, а вже починаючи з 4-ї - 18%, з 5-ї - 36% і так далі!
От і не будуть чиновники набирати по 10-20-30 квартир!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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