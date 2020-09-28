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Декларації і прибутковий
податок: хто і що повинен...

Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:04

Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен...

Пропонуємо до обговорення:
Українці в 2021-му повинні будуть відзвітувати за додатковий прибуток.

Дивися повний текст Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен задекларувати в 2021-му.
R2
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бгг.
доход от аренды недвижимости 18%
konstantin-s
 
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  konstantin-s написав:бгг.
доход от аренды недвижимости 18%

А що, якщо трохи "підкорегувати" - наприклад, на 1 квартиру - 2%, на 2-гу - 4%, на 3-ю - 8%, а вже починаючи з 4-ї - 18%, з 5-ї - 36% і так далі! :)
От і не будуть чиновники набирати по 10-20-30 квартир!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:26

А списать расходы на ремонт квартиры можнA?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:34

Moimir по укр законодавству не можна, якщо ви фізособа. Реєструйтесь як ФОП на заг системі, тоді зможете списувати видатки, але то ще той квест з амортизацією.
halyapet
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:40

Re: Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен...

  halyapet написав:по укр законодавству не можна, якщо ви фізособа. Реєструйтесь як ФОП на заг системі, тоді зможете списувати видатки, але то ще той квест з амортизацією.


то ще той квест з офіційними видатками при ремонті :-) Я думаю коли людина порівняє ціни робіт при безготівковому розрахунку з цінами на "чорному" ринку то в неї відразу відпаде бажання відносити ремонт в затрати на загальній системі оподаткування як і зв"язуватись взагалом з загальною системою оподаткування :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:59

  Долярчик написав:А що, якщо трохи "підкорегувати"

Можно и так: 18% налога, плюс 1,5% военного сбора, плюс налог на роскошь на всю площадь сдаваемой квартиры.
А теперь вопрос: сколько, в итоге, получит законопослушный гражданин?)
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:59

А налоговая компенсирует убытки о ценных бумаг?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 00:20

Angelo77, не факт, что по определениям налоговой такой убыток возможен в принципе. Например, по нынешним законам, если пойти в казино, прикупить фишек на 10000 грн, 9000 проиграть и оставшиеся фишки поменять обратно на гривны, то с этой 1000 нужно ещё заплатить налог, как с выигрыша.
moveton
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