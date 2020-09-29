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Гетманцев розкритикував
новий законопроєкт щодо...

Гетманцев розкритикував новий законопроєкт щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:31

Гетманцев розкритикував новий законопроєкт щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Держава повинна допомогти соціально незахищеним верствам населення фінансово, а не пільгами на ввезення в Україну автомобілів. Це може привести до ухилення від оподаткування непільговиків. Про це УНН розповів голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев розкритикував новий законопроєкт щодо \"єврономерів\": треба допомагати фінансово, а не пільгами.
R2
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Все верно- все равны, а нуждающимся помощь
antonivs3
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Социально незащищенные не проживут без евробляхи что ли?
Ragnar
 
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Пільги це зло. Є кошти - дайте гроші адресно
yuluk
 
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