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Про захист інвесторів житлової
нерухомості (законопрект)

Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25

Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання "BRDO".

Дивися повний текст Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект).
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