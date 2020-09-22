Проект закону розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання "BRDO".
Дивися повний текст Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект).
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25
Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)
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Дивися повний текст Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект).
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