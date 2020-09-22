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Про захист інвесторів житлової
нерухомості (законопрект)

Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25

Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання "BRDO".

Дивися повний текст Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект).
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25

а почему не ввести запрет на вывод всех денег инвесторов со счетов? Почему не сделать наблюдательный совет из инвесторов, которые будут контролировать целевое использование средств? Почему во всем мире есть инструменты для защиты инвесторов и только у нас - полумеры: инвестор может проверить документы и проверить законность строительства. И что? Укрбуд всем показал, что плевать им на законы.
Аферистам при такой власти очень удобно, украл - откатил наверх положенную сумму и получил закон для простофиль.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:14

  pmdunavesta написав:а почему не ввести запрет на вывод всех денег инвесторов со счетов? Почему не сделать наблюдательный совет из инвесторов, которые будут контролировать целевое использование средств? Почему во всем мире есть инструменты для защиты инвесторов и только у нас - полумеры: инвестор может проверить документы и проверить законность строительства. И что? Укрбуд всем показал, что плевать им на законы.
Аферистам при такой власти очень удобно, украл - откатил наверх положенную сумму и получил закон для простофиль.

Во всем мире застройщики продают уже готовые квартиры с ремонтом и мебелью. Только у нас практикуется схема строительства за чужой (покупателей будущих квартир) счет. Эта схема позволяет строить даже шарашкиным конторам с двумя столами в арендованной комнате, т. к. можно привлечь субподрядчика (того же КГС), Фонды как правило создаются эмими же конторами (аля независимый управитель). Главное урвать участок под застройку. Кроме того, продажи идут через подставных физлиц, на которых оседает вся прибыль и не идет застройщику, чтобы были подстраховочные средства на случай форс-мажора.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:59

Re: Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)

  pmdunavesta написав:торов, которые будут контролировать целевое использование средств? Почему во всем мире есть инструменты для защиты инвесторов и только у нас - полумеры: инвестор может проверить документы и проверить законность строи


Не нужно инвестировать в кал вместо того, чтобы пытаться сделать кал привлекательнее и вкуснее чем он есть.
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