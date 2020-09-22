Проект закону розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання "BRDO".
Дивися повний текст Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25
Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект).
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25
а почему не ввести запрет на вывод всех денег инвесторов со счетов? Почему не сделать наблюдательный совет из инвесторов, которые будут контролировать целевое использование средств? Почему во всем мире есть инструменты для защиты инвесторов и только у нас - полумеры: инвестор может проверить документы и проверить законность строительства. И что? Укрбуд всем показал, что плевать им на законы.
Аферистам при такой власти очень удобно, украл - откатил наверх положенную сумму и получил закон для простофиль.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:14
Во всем мире застройщики продают уже готовые квартиры с ремонтом и мебелью. Только у нас практикуется схема строительства за чужой (покупателей будущих квартир) счет. Эта схема позволяет строить даже шарашкиным конторам с двумя столами в арендованной комнате, т. к. можно привлечь субподрядчика (того же КГС), Фонды как правило создаются эмими же конторами (аля независимый управитель). Главное урвать участок под застройку. Кроме того, продажи идут через подставных физлиц, на которых оседает вся прибыль и не идет застройщику, чтобы были подстраховочные средства на случай форс-мажора.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:59
Re: Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)
Не нужно инвестировать в кал вместо того, чтобы пытаться сделать кал привлекательнее и вкуснее чем он есть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|