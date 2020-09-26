Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова пояснила рішення ради регулятора.
Дивися повний текст Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і розповіла про погрози.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:28
Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і...
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Дивися повний текст Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і розповіла про погрози.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:29
Правду никому нельзя говорить!
Вот как теперь НБУ будет лохов разводить?
Профессионалам это было ясно с момента назначения Кирилла упыря, а вот лохам донесла это сладкая парочка)
Благодарю, за информацию!
Теперь депозиты сразу в евро! И под матрас!
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