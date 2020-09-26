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Рожкова пояснила, чому отримала
від ради НБУ догану, і...

Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:28

Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і...

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова пояснила рішення ради регулятора.

Дивися повний текст Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і розповіла про погрози.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:29

Правду никому нельзя говорить!
Вот как теперь НБУ будет лохов разводить?
Профессионалам это было ясно с момента назначения Кирилла упыря, а вот лохам донесла это сладкая парочка)
Благодарю, за информацию!
Теперь депозиты сразу в евро! И под матрас!
straponesa
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