У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.
Дивися повний текст \"Укренерго\" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:48
"Укренерго" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укренерго\" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:48
Это не НЭК “Укрэнерго” получит убытки, а население с экономит расходы....так лучше новость звучит.
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