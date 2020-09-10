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"Укренерго" отримає 26 мільярдів
збитку за наступні 4...

"Укренерго" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:48

"Укренерго" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.

Дивися повний текст \"Укренерго\" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:48

Это не НЭК “Укрэнерго” получит убытки, а население с экономит расходы....так лучше новость звучит.
AlexMotel
 
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