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Прибуток ПриватБанку в
січні-серпні зменшився на 29%

Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:32

Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк за підсумками січня-серпня декларує прибуток 18,4 млрд грн (тоді як за 8 місяців 2019 року було 25,8 млрд грн).

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:32

Как так???! Может из-за оттока вкладчиков???)))
dimonasvilli
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