Приватбанк за підсумками січня-серпня декларує прибуток 18,4 млрд грн (тоді як за 8 місяців 2019 року було 25,8 млрд грн).
Дивися повний текст Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:32
Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%
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Дивися повний текст Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%.
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