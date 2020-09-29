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Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк за підсумками січня-серпня декларує прибуток 18,4 млрд грн (тоді як за 8 місяців 2019 року було 25,8 млрд грн).
Дивися повний текст Прибуток ПриватБанку в січні-серпні зменшився на 29%
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:32
Как так???! Может из-за оттока вкладчиков???)))
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dimonasvilli
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