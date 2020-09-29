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Клієнти ПриватБанку проходитимуть
верифікацію в два кліки

Клієнти ПриватБанку проходитимуть верифікацію в два кліки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:04

Клієнти ПриватБанку проходитимуть верифікацію в два кліки

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти державного ПриватБанку можуть проходити обов'язкову верифікацію чи актуалізацію власних даних.

Дивися повний текст Клієнти ПриватБанку проходитимуть верифікацію в два кліки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:04

Работает. Данные по загранке успешно обновлены :D

Главное, чтобы менеджеры в отделении были в курсе как это сделать. :)
MASolomko
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