Клієнти державного ПриватБанку можуть проходити обов'язкову верифікацію чи актуалізацію власних даних.
Дивися повний текст Клієнти ПриватБанку проходитимуть верифікацію в два кліки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:04
Клієнти ПриватБанку проходитимуть верифікацію в два кліки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клієнти ПриватБанку проходитимуть верифікацію в два кліки.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:04
Работает. Данные по загранке успешно обновлены :D
Главное, чтобы менеджеры в отделении были в курсе как это сделать. :)
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