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На камерах класу люкс в
СІЗО вже заробили мільйон...

На камерах класу люкс в СІЗО вже заробили мільйон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:20

На камерах класу люкс в СІЗО вже заробили мільйон...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр юстиції Денис малюська в Facebook.

Дивися повний текст На камерах класу люкс в СІЗО вже заробили мільйон гривень - міністр.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:20

а почему-бы тогда не брать плату с чиновников за комфортабельные кабинеты? или это другое? )))
RomanTik
 
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