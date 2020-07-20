Про це сказав міністр юстиції Денис малюська в Facebook.
Дивися повний текст На камерах класу люкс в СІЗО вже заробили мільйон гривень - міністр.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:20
На камерах класу люкс в СІЗО вже заробили мільйон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На камерах класу люкс в СІЗО вже заробили мільйон гривень - міністр.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:20
а почему-бы тогда не брать плату с чиновников за комфортабельные кабинеты? или это другое? )))
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