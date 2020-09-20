RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще одна платіжка на оплату
комуналки: українцям планують...

Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23

Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішньобудинкові мережі будуть обслуговувати на основі типового договору по окремій платіжці.

Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90582
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23

Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".
Ragnar
 
Повідомлень: 410
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Модератор і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям пояснили, як не переплачувати за газ 1, 2, 3
R2 » Нед 20 вер, 2020 09:04
24 1415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:29
_hunter
Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
R2 » Суб 03 жов, 2020 17:00
4 390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 16:35
Slon_Nosov
Українцям розсилають липові "листи щастя": як відрізнити...
R2 » Вів 29 вер, 2020 11:06
5 297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 10:30
chumakcm1430

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90030)
06.10.2020 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.