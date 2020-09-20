Внутрішньобудинкові мережі будуть обслуговувати на основі типового договору по окремій платіжці.
Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".
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