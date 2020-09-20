Внутрішньобудинкові мережі будуть обслуговувати на основі типового договору по окремій платіжці.
Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:34
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:35
ничего страшного, ведь будет две пенсии - денег хватит все оплатить...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:55
Дык.
Дятлы-казнокрады, а за шо тогда услуга под названием "за распределение газа", которую уже год пишут в платежках и берут оплату? Давайте уже приписывайте в платежках услуги "за каждый чих Коболева", "на лечение Коболева", ... - кули. он тоже связан с газом-нефтегазом...
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:33
Интересно. А многоэтажку случайно не под этот ли законопроект подорвали?
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:43
Не пылите.
Откуда взяться без этого таким цифрам?
Что в совокупности:
"Кроме того, он рассказал о ”хищении грантоедами технической помощи от США”.
“Это то, что громадное количество средств, миллионы денег, тратились на ненужные, непонятные программы. Влияние ветра на скорость демократии и повышение уверенности жителей Донецкой и Луганской области, миллионов так на 35. Я дал эти 20 кейсов они есть, там смешные названия, смешная работа, в том числе и финансирование так называемых этих антикоррупционеров Шабунина, которые являются прикрытием для вот этих вот схем коррупционных и для схем хищения технической помощи”, — отметил нардеп.
Также говоря о деятельности компании “Burisma холдинг” Деркач рассказал, что имеет на руках факты, доказывающие выведение 13 миллиардов долларов в пользу США."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19
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