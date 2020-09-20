RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще одна платіжка на оплату
комуналки: українцям планують...

Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23

Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішньобудинкові мережі будуть обслуговувати на основі типового договору по окремій платіжці.

Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90591
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23

Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".
Ragnar
 
Повідомлень: 410
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:34

  Ragnar написав:Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".

Ответственность газопоставщиков всегда заканчивалась на вводном вентиле дома...
_hunter
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:35

  Ragnar написав:Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".


ничего страшного, ведь будет две пенсии - денег хватит все оплатить...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 13.07.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:55

Дык.
Дятлы-казнокрады, а за шо тогда услуга под названием "за распределение газа", которую уже год пишут в платежках и берут оплату? Давайте уже приписывайте в платежках услуги "за каждый чих Коболева", "на лечение Коболева", ... - кули. он тоже связан с газом-нефтегазом...
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2488
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:33

Интересно. А многоэтажку случайно не под этот ли законопроект подорвали?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3100
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:43

  Alex2007 написав:Дык.
Дятлы-казнокрады, а за шо тогда услуга под названием "за распределение газа", которую уже год пишут в платежках и берут оплату? Давайте уже приписывайте в платежках услуги "за каждый чих Коболева", "на лечение Коболева", ... - кули. он тоже связан с газом-нефтегазом...

Не пылите.
Откуда взяться без этого таким цифрам?
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zoloty ... 44427.html
Что в совокупности:
https://strana.ua/news/293599-andrej-de ... larov.html
"Кроме того, он рассказал о ”хищении грантоедами технической помощи от США”.

“Это то, что громадное количество средств, миллионы денег, тратились на ненужные, непонятные программы. Влияние ветра на скорость демократии и повышение уверенности жителей Донецкой и Луганской области, миллионов так на 35. Я дал эти 20 кейсов они есть, там смешные названия, смешная работа, в том числе и финансирование так называемых этих антикоррупционеров Шабунина, которые являются прикрытием для вот этих вот схем коррупционных и для схем хищения технической помощи”, — отметил нардеп.

Также говоря о деятельности компании “Burisma холдинг” Деркач рассказал, что имеет на руках факты, доказывающие выведение 13 миллиардов долларов в пользу США."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8454
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19

  Ragnar написав:Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".


Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 26.02.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям пояснили, як не переплачувати за газ 1, 2, 3
R2 » Нед 20 вер, 2020 09:04
24 1420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:29
_hunter
Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
R2 » Суб 03 жов, 2020 17:00
4 392
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 16:35
Slon_Nosov
Українцям розсилають липові "листи щастя": як відрізнити...
R2 » Вів 29 вер, 2020 11:06
5 300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 10:30
chumakcm1430

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3039)
07.10.2020 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.