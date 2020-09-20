Внутрішньобудинкові мережі будуть обслуговувати на основі типового договору по окремій платіжці.
Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують ввести нову обов'язкову до оплати послугу.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:23
Тариф за предоплаченную мощность разве не покрывает затраты на обстлуживание этих самых мощностей?
Интересная формулировка выходит "Услуга рыночная, но она будет принудительно навязана".
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:34
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:35
ничего страшного, ведь будет две пенсии - денег хватит все оплатить...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:55
Дык.
Дятлы-казнокрады, а за шо тогда услуга под названием "за распределение газа", которую уже год пишут в платежках и берут оплату? Давайте уже приписывайте в платежках услуги "за каждый чих Коболева", "на лечение Коболева", ... - кули. он тоже связан с газом-нефтегазом...
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:33
Интересно. А многоэтажку случайно не под этот ли законопроект подорвали?
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:54
А де ж виконаня об1цянки щодо припинення зб1льшення тариф1в? Люди заможн1 не платять , мают борги, а шкуру зн1мають з тих, хто платить.
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:21
Я так понимаю собирать деньги будут на постоянной основе, не в зависимости были работы или нет и нужны ли они вообще. Деньги из воздуха. Причем скорее всего эти затраты и так присутствовали в тарифах но их забудут убрать.
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