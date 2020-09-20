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Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:24
Alex2007 написав:
Дык.
Дятлы-казнокрады, а за шо тогда услуга под названием "за распределение газа", которую уже год пишут в платежках и берут оплату?
Я там буквально в предыдущем сообщении написал "за шо"...
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