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Ще одна платіжка на оплату
комуналки: українцям планують...

Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:24

  Alex2007 написав:Дык.
Дятлы-казнокрады, а за шо тогда услуга под названием "за распределение газа", которую уже год пишут в платежках и берут оплату?

Я там буквально в предыдущем сообщении написал "за шо"...
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:51

Французский оператор заявил, что выпуск Sanza Toch имеет целью способствовать демократизации доступа людей в Африке к мобильному интернету, особенно среди молодежи.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:43

за распределение газа платим 182.14гривен +за 10 кубов газа 44 грн. всего получается 226.14 грн за 1 куб. 51.39 грн. Это нормально?
v195709m
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:02

А за доставку газа и обслуживания своей системы подачи уже деньги с народа взяты. Под суд "Нафтогаз".
jujhjl19-51
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:20

ЭТИ ГНИДЫ НЕ НАЖРУТСЯ НИКОГДА!
blekstar333
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