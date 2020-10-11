Ще одна платіжка на оплату комуналки: українцям планують...

Я там буквально в предыдущем сообщении написал "за шо"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:24
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:51
Французский оператор заявил, что выпуск Sanza Toch имеет целью способствовать демократизации доступа людей в Африке к мобильному интернету, особенно среди молодежи.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:43
за распределение газа платим 182.14гривен +за 10 кубов газа 44 грн. всего получается 226.14 грн за 1 куб. 51.39 грн. Это нормально?
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:02
А за доставку газа и обслуживания своей системы подачи уже деньги с народа взяты. Под суд "Нафтогаз".
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