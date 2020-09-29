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У найближчі чотири роки "Нафтогаз" буде збитковим - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.
Дивися повний текст У найближчі чотири роки \"Нафтогаз\" буде збитковим - Мінфін
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:24
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Пон 05 жов, 2020 20:34
yil56