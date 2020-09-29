Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.
Дивися повний текст У найближчі чотири роки \"Нафтогаз\" буде збитковим - Мінфін.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:24
У найближчі чотири роки "Нафтогаз" буде збитковим - Мінфін
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Дивися повний текст У найближчі чотири роки \"Нафтогаз\" буде збитковим - Мінфін.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:59
а при Пете он был прибыльным. Как так?
Ладно... вновь залатаем "дыру" из бюджета
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