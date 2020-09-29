Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.
Дивися повний текст У найближчі чотири роки \"Нафтогаз\" буде збитковим - Мінфін.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:24
У найближчі чотири роки "Нафтогаз" буде збитковим - Мінфін
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Дивися повний текст У найближчі чотири роки \"Нафтогаз\" буде збитковим - Мінфін.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:59
а при Пете он был прибыльным. Как так?
Ладно... вновь залатаем "дыру" из бюджета
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:32
Если Нафтогаз убыточный то откуда у меня как ФОПа будет доход если я торгую жареными семечками под входом главного отделения ПриватБанка и лишён возможности кредитовать, а также принимать деньги в свой депозитарий от пересечных граждан Украины из за просто деспотических условий банка на арендуемую площадь в 4 кв метра под мой жаренно-семянный бизнес!?!
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:30
Закачали по полной газ по дешевке. А со следующего года будут убытки подсчитывать. ))))))))
Это все равно что летом закупить доллар по курсу 24 грн, а завтра объявят дефолт. И орать что все пропало, гипс снимают.
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:01
Нужно срочно поднимать тарифы на газ, маме Коболева проживающей в Мерилэнде не хватает денег...
Теперь уже точно не вернусь
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