У найближчі чотири роки

Додано: Сер 07 жов, 2020 15:56

Shram написав: Нужно срочно поднимать тарифы на газ, маме Коболева проживающей в Мерилэнде не хватает денег... Нужно срочно поднимать тарифы на газ, маме Коболева проживающей в Мерилэнде не хватает денег...

"Следующий вопрос, который стоит, это вопрос деятельности компании "Burisma холдинг". Еще раз напомню, что "Burisma холдинг" – это компания, которая принадлежала и принадлежит бывшему министру правительства Януковича Злочевскому. В отношении этой компании в течение 2014-2016 годов было зарегистрировано 11 криминальных дел. Эта компания отмывала средства украинских налогоплательщиков, выводила деньги в офшоры и после этого оплачивала через счета "Burisma" на банк "Морган Стенли", эти платежи у нас есть, и мы их показали... Моя позиция, оставьте санкции себе, верните наши 13 миллиардов, те, которые непосредственно украдены у наших сограждан. Там участие была и Фонда Franklin Templeton, сейчас часть облигаций этого фонда перерегистрирована на другие компании. Большая часть из них контролируется через юрисдикцию США", - добавил политик.С такими запросами денег хватит не многим.По крайней мере население Украины, и государство здесь не фигурирует.