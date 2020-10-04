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З початку року в Україні
далекобійникам нарахували майже...

З початку року в Україні далекобійникам нарахували майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27

З початку року в Україні далекобійникам нарахували майже...

Пропонуємо до обговорення:
За період з січня по вересень 2020 року інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") нарахували майже 100 млн грн плати за перевантаження.

Дивися повний текст З початку року в Україні далекобійникам нарахували майже 100 мільйонів гривень плати за перевантаження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27

Насчитать-это ещё не результат.Сколько фактически уплочено в бюджет?
sena_2008atp
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