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З початку року в Україні далекобійникам нарахували майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27
Пропонуємо до обговорення:
За період з січня по вересень 2020 року інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") нарахували майже 100 млн грн плати за перевантаження.
Дивися повний текст З початку року в Україні далекобійникам нарахували майже 100 мільйонів гривень плати за перевантаження
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27
Насчитать-это ещё не результат.Сколько фактически уплочено в бюджет?
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