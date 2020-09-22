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Українець намагався провезти
через кордон велику партію...

Українець намагався провезти через кордон велику партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41

Українець намагався провезти через кордон велику партію...

Пропонуємо до обговорення:
У пункті пропуску Шегині виявили українця, який намагався нелегально ввезти на територію країни більш як 120 тис. фунтів стерлінгів (близько 4,5 млн грн).

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41

120K фунтов крупная партия...гм... хватит на четвертушку квартиры в Лондоне в норм. спальном районе.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44

Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.

А чего не в безнале перевозил? Чтоб потом с карточки снять.
Ну или СВИФТом бы перевёл...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:50

Sanyok77
вы еще скажите почему на карту привата не перевел. )
konstantin-s
 
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