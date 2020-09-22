У пункті пропуску Шегині виявили українця, який намагався нелегально ввезти на територію країни більш як 120 тис. фунтів стерлінгів (близько 4,5 млн грн).
Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41
Українець намагався провезти через кордон велику партію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41
120K фунтов крупная партия...гм... хватит на четвертушку квартиры в Лондоне в норм. спальном районе.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44
Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.
А чего не в безнале перевозил? Чтоб потом с карточки снять.
Ну или СВИФТом бы перевёл...
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