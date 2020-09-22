У пункті пропуску Шегині виявили українця, який намагався нелегально ввезти на територію країни більш як 120 тис. фунтів стерлінгів (близько 4,5 млн грн).
Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41
Українець намагався провезти через кордон велику партію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41
120K фунтов крупная партия...гм... хватит на четвертушку квартиры в Лондоне в норм. спальном районе.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44
Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.
А чего не в безнале перевозил? Чтоб потом с карточки снять.
Ну или СВИФТом бы перевёл...
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:33
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Сер 07 жов, 2020 00:11
Вот он какой финансовый туризм. Хотел наверное на 7 км у нидзей на гривны поменять и депозит открыть.
Додано: Сер 07 жов, 2020 00:35
Для какого то царька, на предвыборную агитацию вёз копеечку.
И нацарював бы тот царёк на два порядка - вывел бы без головной боли.
Или всё же на оплату вражеских поджогов, убийств, отравлений, ...
Или кто-то из царедворцев уже продал "что-то" от Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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