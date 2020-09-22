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Українець намагався провезти
через кордон велику партію...

Українець намагався провезти через кордон велику партію...
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41

Українець намагався провезти через кордон велику партію...

Пропонуємо до обговорення:
У пункті пропуску Шегині виявили українця, який намагався нелегально ввезти на територію країни більш як 120 тис. фунтів стерлінгів (близько 4,5 млн грн).

Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
R2
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120K фунтов крупная партия...гм... хватит на четвертушку квартиры в Лондоне в норм. спальном районе.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44

Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.

А чего не в безнале перевозил? Чтоб потом с карточки снять.
Ну или СВИФТом бы перевёл...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:50

Sanyok77
вы еще скажите почему на карту привата не перевел. )
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:57

вывод - водила не должен знать какой груз он везет.
а вот попросили бы его передать просто передачку из лондона во львов - он бы и не волновался так. а в передачке оказались бы не котлеты а фунты стерлинга
tempepiro
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:33

  konstantin-s написав:Sanyok77
вы еще скажите почему на карту привата не перевел. )

а почему ? :roll:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 00:11

Вот он какой финансовый туризм. Хотел наверное на 7 км у нидзей на гривны поменять и депозит открыть. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 02:39

Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.

  yama написав:а почему ?
нет карт в фунтах у Привата
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yama написав:а почему ?
нет карт в фунтах у Привата


Можно отправить перевод в гривне, причем если следить закурсом, то вполне получается поймать момент когда это выгодней, чем делать перевод в долларе, не знаю как в случае с фунтом, но с канадским долларом это работает.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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