У пункті пропуску Шегині виявили українця, який намагався нелегально ввезти на територію країни більш як 120 тис. фунтів стерлінгів (близько 4,5 млн грн).
Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41
Українець намагався провезти через кордон велику партію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець намагався провезти через кордон велику партію валюти (фото).
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:41
120K фунтов крупная партия...гм... хватит на четвертушку квартиры в Лондоне в норм. спальном районе.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44
Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.
А чего не в безнале перевозил? Чтоб потом с карточки снять.
Ну или СВИФТом бы перевёл...
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:57
вывод - водила не должен знать какой груз он везет.
а вот попросили бы его передать просто передачку из лондона во львов - он бы и не волновался так. а в передачке оказались бы не котлеты а фунты стерлинга
Додано: Вів 06 жов, 2020 23:33
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Сер 07 жов, 2020 00:11
Вот он какой финансовый туризм. Хотел наверное на 7 км у нидзей на гривны поменять и депозит открыть.
Додано: Сер 07 жов, 2020 02:39
Re: Українець намагався провезти через кордон велику партію.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:38
Можно отправить перевод в гривне, причем если следить за курсом, то вполне получается поймать момент когда это выгодней, чем делать перевод в долларе, не знаю как в случае с фунтом, но с канадским долларом это работает.
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