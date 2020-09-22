Українець намагався провезти через кордон велику партію...
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Можно отправить перевод в гривне, причем если следить за курсом, то вполне получается поймать момент когда это выгодней, чем делать перевод в долларе, не знаю как в случае с фунтом, но с канадским долларом это работает.
так и ввезти наличными не проблема, если деньги лежали на счету в банке.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift