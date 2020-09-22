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Українець намагався провезти
через кордон велику партію...

Українець намагався провезти через кордон велику партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:22

  antikkristall написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  yama написав:а почему ?
нет карт в фунтах у Привата


Можно отправить перевод в гривне, причем если следить за курсом, то вполне получается поймать момент когда это выгодней, чем делать перевод в долларе, не знаю как в случае с фунтом, но с канадским долларом это работает.

так и ввезти наличными не проблема, если деньги лежали на счету в банке.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:07

У іншому джерелі було вказано, що СБУ мали інформацію з-за кордону і чекали його. Це хвилювався, не хвилювався не має значення
svyatoslav_hromyak
 
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