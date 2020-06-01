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Валютна іпотека: Зеленський
підписав закон про...

Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:03

Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Документ продовжує мораторій на стягнення майна з валютної іпотеки, який діє з 2014 року, до 21 квітня 2021 року.

Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про продовження дії мораторію на стягнення боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:03

И дальше никто кредиты платить не будет...
rytton
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