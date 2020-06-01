Документ продовжує мораторій на стягнення майна з валютної іпотеки, який діє з 2014 року, до 21 квітня 2021 року.
Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про продовження дії мораторію на стягнення боргів.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 19:03
Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про...
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Дивися повний текст Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про продовження дії мораторію на стягнення боргів.
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