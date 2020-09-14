|
|
|
На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90588
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:48
ЖКГ 0,3 это строительство квартир для депутатов?
-
eduard_k
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 14.12.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|55
|
|
|2
|142
|
|
|1
|131
|
|