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На що йде 1 гривня з податків,
сплачених до бюджету...

На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:48

На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:48

ЖКГ 0,3 это строительство квартир для депутатов?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 00:35

Re: На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету...

"19,5 коп. – оборона и безопасность" - интересно, на что это? Даже США на армию в прошлом году только 14,9% бюджета тратили.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 05:34

4,3 депутатам и президенту, а репа не треснет? 0,3 за их работу хватит вполне....
mobimag
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:10

В картинках не хватает основной информации, а именно то что с 1 гривны налогов разворовывается 50 копеек.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:11

  moveton написав:"19,5 коп. – оборона и безопасность" - интересно, на что это? Даже США на армию в прошлом году только 14,9% бюджета тратили.

Вас не смущает что это проценты а не абсолютные величины. Вы еще сравните проценты семейных бюджетов на питание и сделайте вывод, что мы сильно много едим :mrgreen:
ssnet
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