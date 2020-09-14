Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету (інфографіка).
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Додано: Вів 06 жов, 2020 19:48
На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету (інфографіка).
Додано: Сер 07 жов, 2020 00:35
Re: На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету...
"19,5 коп. – оборона и безопасность" - интересно, на что это? Даже США на армию в прошлом году только 14,9% бюджета тратили.
Додано: Сер 07 жов, 2020 05:34
4,3 депутатам и президенту, а репа не треснет? 0,3 за их работу хватит вполне....
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:10
В картинках не хватает основной информации, а именно то что с 1 гривны налогов разворовывается 50 копеек.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:11
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