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Apple позивається до компанії, яка перепродавала iPhone...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple позивається до колишнього партнера по бізнесу за крадіжку та перепродаж понад 100 тис. девайсів, які ця компанія мала утилізувати та переробити.
Дивися повний текст Apple позивається до компанії, яка перепродавала iPhone та iPad замість утилізації
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