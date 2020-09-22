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Apple позивається до компанії,
яка перепродавала iPhone...

Apple позивається до компанії, яка перепродавала iPhone...
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:55

Apple позивається до компанії, яка перепродавала iPhone...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple позивається до колишнього партнера по бізнесу за крадіжку та перепродаж понад 100 тис. девайсів, які ця компанія мала утилізувати та переробити.

Дивися повний текст Apple позивається до компанії, яка перепродавала iPhone та iPad замість утилізації.
R2
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