Хліб в Україні подорожчає через підвищення цін на пшеницю, цукор і соняшникову олію - про це заявляють у Всеукраїнській асоціації пекарів, називаючи цифру в 40%.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:09
Хліб в Україні подорожчає — експерт назвав цифру
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Дивися повний текст Хліб в Україні подорожчає — експерт назвав цифру.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:09
Если увеличим скорость продажи свежего урожая за бугор, то и 80% весной покажется мизерным подорожанием.
А потом начнём выяснять , а кто это всё продал. Будет как весной с масками.
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