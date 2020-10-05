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Хліб в Україні подорожчає
— експерт назвав цифру

Хліб в Україні подорожчає — експерт назвав цифру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:09

Хліб в Україні подорожчає — експерт назвав цифру

Пропонуємо до обговорення:
Хліб в Україні подорожчає через підвищення цін на пшеницю, цукор і соняшникову олію - про це заявляють у Всеукраїнській асоціації пекарів, називаючи цифру в 40%.

Дивися повний текст Хліб в Україні подорожчає — експерт назвав цифру.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:09

Если увеличим скорость продажи свежего урожая за бугор, то и 80% весной покажется мизерным подорожанием.

А потом начнём выяснять , а кто это всё продал. Будет как весной с масками.
Ratatui
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