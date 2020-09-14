Перевиконання по доходах держбюджету у серпні-вересні 2020 року дозволило скоротити розрив у недозборах надходжень, накопичених протягом першої половини року.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:59
Доходи бюджету: відставання від плану скорочується –...
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Дивися повний текст Доходи бюджету: відставання від плану скорочується – експерти.
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:59
Смех и грех. Уронили UAH, напечатали фантиков, "перевыполнили" бюджет. Ай, молодцы!
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