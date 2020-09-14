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Доходи бюджету: відставання
від плану скорочується –...

Доходи бюджету: відставання від плану скорочується –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:59

Доходи бюджету: відставання від плану скорочується –...

Пропонуємо до обговорення:
Перевиконання по доходах держбюджету у серпні-вересні 2020 року дозволило скоротити розрив у недозборах надходжень, накопичених протягом першої половини року.

Дивися повний текст Доходи бюджету: відставання від плану скорочується – експерти.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:59

Смех и грех. Уронили UAH, напечатали фантиков, "перевыполнили" бюджет. Ай, молодцы!
agcsc
 
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