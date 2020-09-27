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Міжбанк: спроба розігріти курс на негативі з Нацбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:03
Пропонуємо до обговорення:
Вівторок на валютному ринку пройшов досить цікаво в протистоянні курсових інтересів основних гравців.
Дивися повний текст Міжбанк: спроба розігріти курс на негативі з Нацбанку виявилася невдалою
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:03
Этот "негатив" секрет Полишинеля!
Всем давно известен)
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