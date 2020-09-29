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7 км дороги за експериментальною технологією з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:15
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» капітально відремонтує 7-кілометрову ділянку дороги Н-23 в Дніпропетровській області з використанням металургійних шлаків.
Дивися повний текст 7 км дороги за експериментальною технологією з використанням шлаків відремонтують в Дніпропетровській області
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:16
А что теперь как раньше не будет. Сняли слой асфальта, нагрели, добавили немного битума и по новой заасфальтировали.
Сверхприбыль по карманам.
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