У вересні населення продало валюти на 135,5 млн доларів більше, ніж купило.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15
Населення продовжує здавати валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення продовжує здавати валюту.
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