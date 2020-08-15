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Населення продовжує
здавати валюту

Населення продовжує здавати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15

Населення продовжує здавати валюту

Пропонуємо до обговорення:
У вересні населення продало валюти на 135,5 млн доларів більше, ніж купило.

Дивися повний текст Населення продовжує здавати валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15

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