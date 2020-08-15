|
|
|
Населення продовжує здавати валюту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15
Пропонуємо до обговорення:
У вересні населення продало валюти на 135,5 млн доларів більше, ніж купило.
Дивися повний текст Населення продовжує здавати валюту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90602
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15
бред
-
ggl_inter
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 07.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:49
ggl_inter написав:
бред
Чего бред ? У достаточно большого количества людей доходы просели, а расходы остались прежними. Чтоб покрыть разницу люди достают валюту из под матраца, меняют и "проедают".
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:53
ssnet написав:
Чего бред ? У достаточно большого количества людей доходы просели, а расходы остались прежними. Чтоб покрыть разницу люди достают валюту из под матраца, меняют и "проедают".
Таки да, в здравом уме за просто так менять доллары на гривну никто не будет
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4089
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:24
Якщо не харчі то на нерухомість тратять, якраз сезон починається, але щось не дуже віриться.
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|