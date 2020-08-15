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Населення продовжує
здавати валюту

Населення продовжує здавати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15

Населення продовжує здавати валюту

Пропонуємо до обговорення:
У вересні населення продало валюти на 135,5 млн доларів більше, ніж купило.

Дивися повний текст Населення продовжує здавати валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15

бред
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:49

  ggl_inter написав:бред

Чего бред ? У достаточно большого количества людей доходы просели, а расходы остались прежними. Чтоб покрыть разницу люди достают валюту из под матраца, меняют и "проедают".
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:53

Re: Населення продовжує здавати валюту

  ssnet написав:Чего бред ? У достаточно большого количества людей доходы просели, а расходы остались прежними. Чтоб покрыть разницу люди достают валюту из под матраца, меняют и "проедают".

Таки да, в здравом уме за просто так менять доллары на гривну никто не будет ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:24

Якщо не харчі то на нерухомість тратять, якраз сезон починається, але щось не дуже віриться.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:36

Баксы просто из-под матраса начали вываливаться вот и решили немного продать. Гривно можно и по кастрюлям на кухне распихать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:05

Re: Населення продовжує здавати валюту

сдают потому что дорого, весной откупятся
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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