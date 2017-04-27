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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:08

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Есть тема,начинай
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:24

за крок до успіху? :D

зы. кстати, если без шуток - отличная тема.
приймачок планирует баблишком на первый взнос у родичей разжиться. как обычно :) :)
да еще и на шару. как обычно))
при таких раскладах может и проскочить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:28

я бы еще посоветовал приймаку заставить тёщу выступить поручителем по его кредиту и в залог банку отдать не переделанную однушку с пластиковыми полочками в ванной, а полнометражную тёщину квартиру.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:40

  Yuri_T написав:я бы еще посоветовал приймаку заставить тёщу выступить поручителем по его кредиту и в залог банку отдать не переделанную однушку с пластиковыми полочками в ванной, а полнометражную тёщину квартиру.

Хороша ідея!
Ще можна нирку тестя заставити під кредит.
Екс-приймак - він такий. :cry:

До речі, а куди він пропав?
Спеціально для нього створили форум. :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:47

  Frant написав:До речі, а куди він пропав?
Спеціально для нього створили форум. :roll:

если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить.
но мне кажется, что не будет он сюда писать.
нужна аудитория побольше, чтобы советы на шару получать от большего количества добродушных людей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:56

  Yuri_T написав:
  Frant написав:До речі, а куди він пропав?
Спеціально для нього створили форум. :roll:

если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить.
но мне кажется, что не будет он сюда писать.
нужна аудитория побольше, чтобы советы на шару получать от большего количества добродушных людей.

Порада екс-приймаку - лише одна: багато і важко працювати.
Бажано - в якихось нових напрямках, де є попит і мало конкурентів.

  Yuri_T написав:но мне кажется, что не будет он сюда писать.

Флудьор перестане флудити???
Ну-ну, зачекаємо)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:14

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Frant написав:Флудьор перестане флудити???
так его сразу сюды направлять,глядишь и лям просмотров,трафик-шмафик #какакурт))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:23

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Флудьор перестане флудити???
так его сразу сюды направлять,глядишь и лям просмотров,трафик-шмафик #какакурт))

І заробити на порадах 30 000 євро, і купити в Туреччині, в Анталії супер-пупер квартирку на першій лінії біля пляжу???
Чудова ідея!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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