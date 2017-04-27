Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Додано: Сер 07 жов, 2020 12:35

Ітіть-колотіть!І там не перекручуйте фактів!В родичів(яких я колись теж фінансово виручав "безвоздмездно"! ) - планую позичити лише на половину ремонту!Але, п. Акурт вже викладав тут свої підрахунки, що-до цього.Хіба, може в когось щось інше вийде)))Не полінюсь і викладу варіанти/задачі з даними - цікаво, чи хтось реально на цифрах покаже свого підрахуйчика?І зроблю полегшення - дам вам по-максимум цифер(бо, п. Акурт сам всі цифри викладав)І так поїхали!(думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів)Задача #1Дано:- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.- 300Кгрн - перший внесок(свої)- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)- позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.Далі,Задача #2Дано:- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!- 300Кгрн - перший внесок(свої)- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)- чекаємо 1р. на ключі і, позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.Далі,Задача #3- так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступногоТож,