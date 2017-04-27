Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Yuri_T написав:Frant написав:
Може, пан сам порахує, раз йому потрібно?
Ми ж не наймались тут збогачувати різних долярчиків, гривенників та копійчаників???
Наше завдання - підкинути ідею.
А далі - най пан сам працює чи запрошує когось.
а еще лучше - заплатит кому-то деньги. за консультацию.
Консультація на тему "Як швидко, легко, без витрат і тяжкої роботи - розбагатіти?" - вельми дорого коштує)))
Наш підопічний бажає бути флетлордом.
Йому треба вирішити одну єдину проблему - десь заробити стартовий капітал.
Поріг входу в києвську нерухомість - від 30 000 папірців з мертвими американськими президентами))) у львівську - трохи меньше, але 25 000 точно буде. Плюс ремонт 5 000 -10 000 дол.
Бажання нашого хероя перекласти тяготи здобуття стартового капіталу на банк (іпотечний кредит) і квартирантів - є смішними.
Фактично він хоче сам себе витягти з болота за волосся)))
Тому що хлоп не читав ні казок Р.Распе "Пригода барона Мюнхаузена", ні книжок про економіку А.Сміта чи К.Маркса.І взагалі, з здоровим глуздом він не дружить(((