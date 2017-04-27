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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:01
Yuri_T написав: Frant написав: Долярчик написав:
Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?
Може, пан сам порахує, раз йому потрібно?
Ми ж не наймались тут збогачувати різних долярчиків, гривенників та копійчаників???
Наше завдання - підкинути ідею.
А далі - най пан сам працює чи запрошує когось.
а еще лучше - заплатит кому-то деньги. за консультацию.
Консультація на тему "Як швидко, легко, без витрат і тяжкої роботи - розбагатіти?" - вельми дорого коштує)))Наш підопічний бажає бути флетлордом.
Йому треба вирішити одну єдину проблему - десь заробити стартовий капітал.
Поріг входу в києвську нерухомість - від 30 000 папірців з мертвими американськими президентами))) у львівську - трохи меньше, але 25 000 точно буде. Плюс ремонт 5 000 -10 000 дол.
Бажання нашого хероя перекласти тяготи здобуття стартового капіталу на банк (іпотечний кредит) і квартирантів - є смішними.
Фактично він хоче сам себе витягти з болота за волосся)))
Тому що хлоп не читав ні казок Р.Распе "Пригода барона Мюнхаузена", ні книжок про економіку А.Сміта чи К.Маркса.І взагалі, з здоровим глуздом він не дружить(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:57
Frant написав:
Бажання нашого хероя перекласти тяготи здобуття стартового капіталу на банк (іпотечний кредит) і квартирантів - є смішними.
просто в их стране Приймачковии кто-то всегда должен башлять для красивой жизни приймачков.
в их плоском мире арендатор никогда не съезжает, экспозиции арендных квартир минимальны по-срокам, новые арендаторы не требуют заменить ушатаную в хлам мебель/сантехнику/быт.технику или сделать косметику в счет арендной платы.
но самое главное - это еще и всех вокруг нае... обмануть.
взять у родственников 100к гривен без процентов, а свои 100к гривен держать на депо))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:03
Долярчик написав:
У місті Лева, ціни на нерухомість і оренду = Київським цінам!
туфта
Львів дешевший у питанні оренди, купівлі квартир/будинків/котеджів, земельних ділянок, комерційних площ.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:09
Yuri_T написав:
просто в их стране Приймачковии кто-то всегда должен башлять для красивой жизни приймачков.
в их плоском мире арендатор никогда не съезжает, экспозиции арендных квартир минимальны по-срокам, новые арендаторы не требуют заменить ушатаную в хлам мебель/сантехнику/быт.технику или сделать косметику в счет арендной платы.
Кийосаки про коронавирус аудикнигу пора
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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