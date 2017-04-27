Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50
Ти диви, яка тема цікава.
А що ти сам думаєш про вартість оренди, що стане покривати платежі? Є якісь розрахунки?
Щодо цього пана акурта. Нахєр ти його тут згадуєш, якщо питаєш людей?
Він порахував тобі? От і добре, користуйся.
Хочеш, щоб хтось ще порахував? Без питань.
Можу дати тобі номер карти, плати гроші - я порахую.
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:55
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! ©®™
Так, все з вами ясно!
Вас ще вчити і вчити!
Тож починаємо перший урок!
Вибачайте, що москалів вмикаю - як запропонуєте їм альтернативу - буду вмикати українське!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:58
с уроками - к жене.
зы. так что, будут какие-то расчеты от тебя?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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