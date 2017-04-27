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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Долярчик написав:Тож,
ДумайТЕ!
БагатійТЕ!

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верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50

  Долярчик написав:І чумось п. Акурт зміг все порахувати і з меншими даними і все детально виклав з цифрами! :

Ти диви, яка тема цікава.
А що ти сам думаєш про вартість оренди, що стане покривати платежі? Є якісь розрахунки?

Щодо цього пана акурта. Нахєр ти його тут згадуєш, якщо питаєш людей?
Він порахував тобі? От і добре, користуйся.

Хочеш, щоб хтось ще порахував? Без питань.
Можу дати тобі номер карти, плати гроші - я порахую.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:55

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! ©®™

Так, все з вами ясно! :)
Вас ще вчити і вчити!

Тож починаємо перший урок! :D


Вибачайте, що москалів вмикаю - як запропонуєте їм альтернативу - буду вмикати українське! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:58

  Долярчик написав:Тож починаємо перший урок! :D

с уроками - к жене.

зы. так что, будут какие-то расчеты от тебя?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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